Pretende il saldo dei lavori, schiaffeggia e minaccia imprenditore: "Devo mettere in mezzo i cristiani...?"

Minaccia, deride e aggredisce un imprenditore pretendendo il saldo dei lavori. Accade a Foggia, dove l’aggressore è stato rinviato a giudizio per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla persona.

Vittima dell’accaduto è un imprenditore del posto, parte offesa e danneggiata, “poiché con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso”, l’indagato, “al fine di esercitare un preteso diritto, si faceva arbitrariamente ragione usando minaccia, in particolare nel pretendere il pagamento di somme di denaro per prestazioni lavorative eseguite nei confronti del committente e lo aggrediva con schiaffi alla schiena”.

Querelato dall’imprenditore per le percosse e per ogni altro reato ravvisabile, la pm Rossella Pensa ha iscritto il soggetto nel registro per il reato di tentata estorsione, poi regresso ad esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla persona. La cosa particolarmente grave delle vicenda è che il tizio, a più riprese, diceva a terzi perché riferissero “… che devo metter di mezzo i cristiani…”, alludendo - stante il ‘contesto’ - a pesanti ritorsioni.

“E’ una vicenda emblematica - ha precisato il difensore della parte civile, l’avvocato Saverio di Jorio - di quanto sia difficile fare imprenditoria nel nostro Mezzogiorno, sottolineando come non sia stata contestata l’aggravante della modalità del ‘metodo ‘con specifico riferimento alla condotta ed alla consumazione di più reati per la ‘forza intimidatrice’ perseguita e messa in atto”.