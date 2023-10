Omicidio Donato Monopoli: cambia un avvocato difensore e l'appello slitta ancora

Slitta ancora una volta l'udienza in appello per l'omicidio di Donato Monopoli, il giovane cerignolano scomparso nel maggio del 2019 dopo sette mesi di agonia in seguito a una rissa avvenuta in una discoteca della periferia di Foggia.

La discussione del caso è stata rinviata al prossimo dicembre, per termini a difesa al nuovo difensore (avvocato Maria Morelli del Foro di Foggia) nominato da Michele Verderosa, imputato in questa causa con Francesco Stallone. L'avvocato Morelli sostituisce il collega Padalino nel collegio difensivo.

Per il fatto, la gup Marialuisa Bencivenga del Tribunale di Foggia ha condannato, lo scorso giugno, i due imputati - Francesco Stallone e Michele Verderosa, entrambi foggiani - rispettivamente a 15 anni e 6 mesi di reclusione e a 11 anni e 4 di reclusione per omicidio volontario.

La difesa dei due imputati - avvocati Paolo D’Ambrosio, Tonio Ciarambino e Guido Di Paolo, con i subentrati in appello Laforgia del Foro di Bari per Stallone e Morelli per Verderosa - percorrerà la medesima linea difensiva tenuta nel processo di primo grado: ovvero, si chiederà che venga escluso il nesso di causalità tra le condotte poste in essere dagli imputati e l’evento morte, avvenuto in ospedale, 7 mesi dopo l’aggressione essendo il decesso verosimilmente connesso ad una condizione pregressa (ma sconosciuta) della giovane vittima. Sul punto, nemmeno la perizia super-partes richiesta dalla gup riuscì a fare piena luce.

Verranno inoltre passati ai ‘raggi x’ i trattamenti sanitari eseguiti, dal primo accesso in pronto soccorso al decesso, per scongiurare una condotta colposa che possa aver in qualche modo inciso sulla morte del ragazzo, appena 26enne. In subordine, verrà chiesta la riqualificazione del capo di imputazione, da omicidio volontario a omicidio preterinzionale.

Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, la gup Bencivenga aveva così inquadrato la vicenda: Francesco Stallone e Michele Verderosa "non agirono per uccidere" il giovane Donato Monopoli. "Ma pur di perseguire il fine ultimo di ‘punire’ chi si era permesso di ‘invadere il loro territorio’ hanno accettato la possibilità che l’aggressione efferata, posta in essere da due professionisti che praticavano a livello agonistico pugilato e arti marziali, avrebbe potuto cagionare un evento infausto” (continua a leggere).

Il caso, lo ricordiamo, scosse fortemente la comunità cerignolana che si è stretta attorno alla famiglia Monopoli (rappresentata dagli avvocati Rosario Marino e Franco Metta) dando origine ad un comitato spontaneo 'Giustizia per Donato' che sta seguendo passo dopo passo le tappe del complesso processo penale, anche attraverso l'omonima community che conta circa 25mila persone. Sulla pagina, il duro sfogo dei genitori di Donato: "Preghiamo tutti i giorni che Donato ci dia la forza di sopportare tutto questo", scrivono. "Nostro figlio merita dignità e rispetto".