12 anni di Street Control: rinnovata la licenza per scovare soste irregolari e auto senza assicurazione o revisione

Anche quest'anno e per i prossimi 12 mesi, in uso alla Polizia Locale di Foggia ci sarà la piattaforma 'Street Control': è stata rinnovata la licenza d'uso, quindi il noleggio, per poco più di 7500 euro.

Il dirigente Romeo Delle Noci, nell'ordinanza del 10 maggio, ha evidenziato la necessità di mantenere l’efficienza del controllo stradale ed il monitoraggio del territorio adottando il sistema di controllo che alla presenza degli agenti di Polizia Locale legge e controlla automaticamente le targhe dei veicoli in movimento o stazionari, così da poter verificare, in funzione delle banche date disponibili, inadempienze amministrative, ossia veicoli senza copertura assicurativa o mancata revisione.

Uno strumento considerato utile in quanto la sosta indisciplinata costituisce un’infrazione diffusa nel capoluogo dauno, la cui notevole estensione ed articolazione non consente quindi un controllo capillare del fenomeno attraverso i tradizionali sistemi di rilevazione manuale delle infrazioni.

E' facoltà degli organi accertatori procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica avvalendosi di qualsiasi strumentazione tecnica ausiliaria come telecamere e macchine fotografiche per potenziare, e non superare, la propria attività di accertamento che rimane, comunque, in capo all’organo accertatore.

A tal fine - si legge nell'ordinanza dirigenziale - è fondamentale che il Comando continui ad essere dotato di strumenti tecnologici/informatici, di sistemi automatici di controllo stradale, in grado di sanzionare anche le soste irregolari e verificare in automatico, sui veicoli in sosta ed in transito, una serie di dati relativi ai veicoli stessi (assicurazione, revisione, veicoli rubati, etc…) al fine di accertarne la regolarità e consentire l’eventuale adozione delle prescritte sanzioni.

Rinnovato servizio in cloud e acquisita una nuova strumentazione per mantenere alto il grado di efficienza del controllo del territorio, in particolar modo in materia di soste irregolari.

A Foggia il sistema tecnologico costituito da una telecamera collegata ad un dispositivo computerizzato portatile collocato a bordo dell'auto della polizia locale che consente l’acquisizione su supporto digitale della targa dell’autovettura in sosta irregolare, è entrato in funzione nel maggio del 2012