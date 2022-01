Capitanata sotto le bombe, il ministro invia i rinforzi: 50 nuovi poliziotti in questura

Rinforzi alla questura di Foggia per 50 unità. E' la promessa della ministra Lamorgese, che assicura la massima attenzione del Governo sulla situazione criminalità in provincia di Foggia. La decisione è stata annunciata nel pomeriggio, in risposta all’interrogazione, con risposta immediata in aula, del senatore Marco Pellegrini in rappresentanza del M5S. “Oggi pomeriggio abbiamo avuto l’ennesima conferma che il Governo pone massima attenzione a quanto sta accadendo in Capitanata", ha spiegato Pellegrini.

"L’annuncio della ministra Lamorgese di mandare altri 50 poliziotti presso la questura di Foggia è un atto concreto importante, anche in risposta alle bombe degli ultimi giorni”. Il senatore pentastellato ha presentato una interrogazione a risposta immediata per la ministra dell'interno che, nella stessa seduta, ha dato notizia nell'aula del Senato circa i rinforzi delle forze di polizia da inviare a Foggia. “Ho chiesto alla ministra misure eccezionali per contrastare la mafia foggiana e ho altresì chiesto di elevare i Commissariati della Polizia di Stato di San Severo e di Cerignola a strutture di primo livello. Sono sicuro che saprà darci al più presto buone notizie mettendo in campo tutti gli strumenti utili e necessari per contrastare efficacemente e in modo durevole la criminalità", conclude.

La titolare del Viminale, intanto, è attesa a Foggia, il prossimo lunedì, per presiedere il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica previsto in Prefettura, a seguito della preoccupante escalation criminale di inizio anno.