Rinforzi in arrivo dopo l'agguato alle giostre. Il Luna Park resta aperto: "Qui ci si diverte"

In merito all'episodio criminoso accaduto la notte scorsa a Manfredonia, si è concluso intorno all'ora di pranzo il comitato provinciale per l’ordine e la scurezza pubblica convocato d’urgenza dal Prefetto di Foggia Valiante, con i vertici provinciali delle Forze di Polizia, al quale ha partecipato il sindaco l'ing. Gianni Rotice e durante il quale è stato concordato, sin da oggi, un ulteriore e celere potenziamento di personale delle forze di polizia dell’ordine e lo svolgimento a stretto giro di un tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso Palazzo di Città.

Questo il commento del primo cittadino: "Nel corso della riunione ho riferito che sto registrando da tempo la presenza di alcuni piccoli gruppi di individui senza scrupoli (la maggior parte esterni alla città), che stanno generando nella comunità cittadina tensioni e allarme sociale. La comunità di Manfredonia è stata scossa nel giorno più importante ed atteso della festa patronale ad opera di persone - che si auspica possano essere il prima possibile individuate ed assicurate alla giustizia - che nulla hanno a che fare con i manfredoniani e con una città che si sta rilanciando proiettandosi verso il futuro con grandi prospettive, come dimostrato quest’estate e nella giornata di ieri con gli eventi della Festa patronale e l’omaggio di Nave Vespucci. In tale direzione, per restituire la giusta serenità alla comunità cittadina, si è ritenuto opportuno confermare l'organizzazione e lo svolgimento di queste giornate di festa, in una città che non si arrende e che ha al suo fianco la squadra Stato e la Chiesa con il vescovo Padre Franco Moscone. La mia solidarietà e vicinanza, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, a chi direttamente ed indirettamente è rimasto turbato dal grave episodio criminoso di stanotte"

Il LunPark di Manfredonia resterà aperto oggi e domani sera. "Il Luna Park è un luogo per divertirsi, ci vediamo stasera e domani, in sicurezza. Gli esercenti dello spettacolo viaggiante vi invitano a divertirvi per dimenticare l’accaduto di ieri sera". Nel frattempo proseguono le indagini degli investigatori che stanno ricostruendo le fasi dell'agguato in cui è rimasto ferito il 45enne Giovanni La Torre, utili ad individuare i responsabili dell'azione delittuosa.