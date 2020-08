"La gente non poteva dormire". Rifiuti di ogni genere bruciati, spenta dai privati la nube "tossica e maleodorante"

"Volontari e privati "purtroppo" intervengono anche per risolvere problemi, laddove le autorità locali dovrebbero avere un ruolo fondamentale per tutelare la salute della gente". Lo afferma Alessandro Manzella, responsabile per Manfredonia delle guardie ambientali italiane: "La grava di 'Posta del Fosso', ormai da settimane continuava a bruciare rifiuti di ogni genere compreso animali morti, sprigionando a sua volta fumi tossici e maleodoranti, creando non pochi problemi ai cittadini e all'ambiente".

Questa mattina alle 5.30, durante un controllo di routine, Manzella ha constatato che la fumata tossica continuava a uscire dalla grava, "il che dimostra che nessuna autorità era ancora intervenuta" sottolinea e aggiunge: "La fase più critica era la notte, la gente non poteva dormire".