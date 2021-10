Centinaia di kg di lerciume abbandonati a Cagnano, sindaco manda le ruspe e mette le fototrappole: "Da oggi si cambia"

"Sono in corso le operazioni di recupero e smaltimento di centinaia di kg di rifiuti, abbandonati da anni ed anni di totale disinteresse per l'argomento. Da oggi si cambia!" così il sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo annuncia l'installazione di fototrappole e videocamere e severi controlli che verranno compiuti da un gruppo operativo formato carabinieri, carabinieri forestali, capitaneria di porto e vigili urbani. "Sia chiaro che chiunque verrà sorpreso a buttare rifiuti di qualsivoglia genere, verrà severamente sanzionato. Le chiacchiere stanno a zero, contano i fatti. E noi, a differenza di tanti altri, dal bel parlare ma dal mal agire, facciamo!"