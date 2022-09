Rimosso il relitto di una nave che giaceva sulla spiaggia di Marina di Lesina

Aveva fatto discutere il modo in cui era stato trattato il relitto di una nave antica ritrovato sulle spiagge di Marina di Lesina in località 'Acqua rotta'. Almeno da luglio, probabilmente in seguito alla mareggiata del 14, il resto, giaceva tra onde, bagnanti e intemperie senza che nessuno facesse nulla (qui i motivi).

In attesa che vengano fatti i rilievi per verificarne l'esatta età, oggi pomeriggio l'amministrazione comunale ha provveduto a far rimuovere quella parte della nave, probabilmente risalente a 200 anni fa, per sotterrarla, così come era stato ribadito dalla Soprintendenza il 21 settembre.