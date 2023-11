Pali dell'illuminazione rimossi, residenti di via Silvestri lasciati al buio: "Non è possibile"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Salve Foggiatoday, nella nostra zona è previsto l'ammodernamento della illuminazione pubblica, tuttavia, dopo aver cambiato le luci, hanno rimosso i pali perchè non erano sicuri. Eppure sono lì da decenni e non hanno dato mai problemi.

Ho provato ad informarmi e mi è stato detto che entro qualche mese avrebbero installato nuovi lampioni e luci. Ho fatto presente che via Antonio Silvestri - zona di periferia in cui si sono verificati parecchi crimini - in questo modo sarebbe rimasta completamente al buio. Non è possibile lasciarla al buio per parecchi mesi. Non potevano toglierli e rimetterli seduta stante?

Tanti altri residenti della zona hanno inviato più di una segnalazione agli organi competenti.