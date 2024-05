Rimozione ordigno bellico: ecco come i foggiani si stanno organizzando per l'evacuazione

Il giorno dell'evacuazione, per consentire ai militari del Genio di asportare l'ordigno bellico ritrovato durante le operazioni di scavo di un cantiere, si avvicina. Tutti i residenti nelle zone interessate che dovranno abbandonare i propri alloggi per qualche ora, si preparano ad affrontare questa giornata sicuramente diversa dal solito.

Mentre Comune e protezione civile si organizzano per gestire il flusso di cittadini, chi dovrà lasciare casa - entro le 7 di domenica 2 giugno - cerca un diversivo per quelle ore. Chi andrà a far visita agli amici, chi approfitterà di quella giornata per aprire la casa al mare, chi in campagna e chi dovrà provvedere al congiunto allettato. Abbiamo chiesto ai residenti di zona come intendono passare quella mattinata fuori casa.