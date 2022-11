Foggia in lutto saluta il suo pilota Andrea Nardelli. Elicottero del disastro verso la rimozione

Secondo giorno di lutto cittadino a Foggia per la tragedia di Castelpagano. Questo pomeriggio alle 16 si svolgeranno le esequie di Andrea Nardelli, il co-pilota morto il 5 novembre insieme ad altre sei persone nel disastro dell'elicottero AW 109 E-Pover di Alidaunia, partito dalle Isole Tremiti alle 9.10 direzione Foggia e precipitato qualche minuto dopo in agro di Apricena, per cause ancora in corso di accertamento da parte del nucleo investigativo dei carabinieri, dai tre consulenti della Procura della Repubblica di Foggia e dagli investigatori dell'agenzia nazionale per la sicurezza del volo Ansv.

I resti del mezzo sono ancora sul luogo della tragedia. La rimozione è prevista domani. Sarebbe stato conferito infatti l'incarico per lo studio di fattibilità utile al trasferimento del relitto presso un deposito per la custodia giudiziale. Alle operazioni parteciperanno anche i consulenti nominati dai familiari delle vittime. Potrebbe essere un elicottero dei vigili del fuoco a occuparsene.

Ieri si sono svolti i funerali di Luigi Ippolito, nei giorno scorsi quelli del medico Maurizio De Girolamo. Oggi la celebrazione dei funerali da parte del parroco delle Isole Tremiti, Massimo Hakim, del co-pilota Andrea Nardelli. L'autopsia sui due piloti ha escluso gravi patologie (leggi).