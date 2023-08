Smantellato il capanno abusivo di via Almirante, esultano gli animalisti: “Abbiamo vinto”

“Abbiamo vinto”. Esulta Anna Rita Melfitani, presidente dell’associazione Guerrieri con la coda, annunciando lo smantellamento del capanno abusivo di via Almirante a Foggia. Tira un sospiro di sollievo: “È stata una guerra durata anni”.

Si è prontamente recata sul posto, avvisata da una residente della zona, e ha constatato che la polizia locale era sul posto e si stava effettivamente procedendo a smontare il manufatto.

All’interno della struttura, coperta da teloni, era stata segnalata la presenza di cani da caccia. Il 21 luglio scorso, a seguito degli ultimi esposti, l’Asl ha effettuato un sopralluogo insieme alla polizia municipale, ma non aveva riscontrato particolari criticità e le condizioni dei due cani trovati nelle gabbie non destavano preoccupazioni, secondo quanto riportato nella relazione del Servizio Veterinario.

Le denunce degli animalisti si erano intensificate in considerazione delle temperature record registrate in questi giorni: i cani erano segregati sotto un sole cocente. Già anni fa la struttura era stata attenzionata e le associazioni non si sono arrese.

Alla fine, è intervenuto il Comune di Foggia che ha proceduto ai lavori di rimozione in danno dei soggetti obbligati. Le operazioni, si apprende, procederanno per altri manufatti abusivi.