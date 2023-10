Auto senza assicurazione abbandonate in zona Immacolata: Polizia Locale le fa rimuovere

Alcune pattuglie sono intervenute in seguito di alcune segnalazioni giunte al comando di Via Manfredi circa la presenza di alcuni veicoli in stato di abbandono. Al termine dell'operazione, è stata interessata Amiu per rimuovere i rifiuti accumulati sotto ai veicoli

Agenti della Polizia Locale in azione in via Fornelli, in zona Immacolata. Alcune pattuglie sono intervenute in seguito di alcune segnalazioni giunte al comando di Via Manfredi circa la presenza di alcuni veicoli in stato di abbandono.

Giunti sul posto gli agenti hanno individuato ben quattro auto tutte sprovviste di copertura assicurativa. I mezzi sono stati rimossi e sottoposti a sequestro amministrativo. L'accumulo di rifiuti sotto i veicoli ha reso poi necessario l'interessamento dell'Amiu per la bonifica dei lati di carreggiata dove erano situate le auto rimosse.