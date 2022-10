Multe e decine di auto rimosse in piazza Cesare Battisti

Sanzionati e sottoposti a 'Daspo Urbano' anche un parcheggiatore abusivo in via Mele alle spalle della Prefettura e uno nel parcheggio 'La Maddalena' in via della Repubblica

Rimozioni e decine di multe, ieri sera, in via Oberdan e piazza Cesare Battisti nei pressi del Teatro Umberto Giordano, a Foggia, da parte della polizia locale.

Sanzionati e sottoposti a 'Daspo Urbano' anche un parcheggiatore abusivo in via Mele alle spalle della Prefettura e uno nel parcheggio 'La Maddalena' in via della Repubblica. Purtroppo, non sono bastate le multe e le rimozioni forzate a fermare gli incivili: a notte inoltrata, altre auto hanno trovato parcheggio ai piedi del 'Giordano', segno che la strada da percorrere per ristabilire l'ordine è ancora lunga.