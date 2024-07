Orrore a Rignano, Fritz ucciso a bastonate "da violento criminale". Scatta l'appello: "Chi sa, parli"

Orrore a Rignano Garganico, dove Fritz - un cagnolino di appena 5 kg - è stato brutalmente ucciso a bastonate. Immediato l'allarme lanciato sui social affinchè si faccia luce sull'accaduto: "Chiedo aiuto a tutta la comunità di Rignano Garganico", scrive l'avvocatessa Viviana Saponiere, ex-assessore ai lavori pubblici e attuale consigliere di opposizione, su FB.

"La notte tra lunedì 15 e martedì 16, nei pressi del capannone comunale, un violento criminale, ha ucciso con diverse mazzate alle testa il piccolo Fritz, un dolce e docile cagnetto che pesava soltanto 5 kg. In nome della nostra umanità e civiltà, ma soprattutto a tutela dei più fragili e come lotta e contrasto ad ogni forma di violenza che insiste sul nostro territorio, chiedo a chiunque si trovasse nei pressi del capannone comunale e del quartiere delle case popolari ed avesse notato, visto o sentito qualcosa in merito all'uccisione del piccolo Fritz e potesse offrirmi informazioni utili affinché io possa dare giustizia al piccolo esserino barbaramente ucciso, di aiutarmi. Terrò in anonimato la persona che mi fornirà dette informazioni e, pur di arrivare alla verità, sono disposta a ricompensare chiunque mi aiuti", conclude.