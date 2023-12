Sacrista “punito” per attività sindacale, giudici gli danno ragione: “Condotta ritorsiva dei frati”

Il sacrista-sindacalista Antonio La Porta vince la prima battaglia contro i frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, che lo avevano licenziato in tronco dopo 22 anni di attività presso il santuario di San Pio. Questo per aver dopo aver chiesto ed ottenuto, nelle opportune sedi, l’adeguamento del Contratto collettivo nazionale del lavoro (paga oraria a 9 euro l'ora, per 44 ore, con una maggiorazione di circa 300 euro in busta paga), risultato ottenuto a vantaggio di tutti i lavoratori della Chiesa.

Dopo il primo giudizio positivo arrivato nel settembre scorso (ex articolo 700, istruito dinanzi al Tribunale del Lavoro di Foggia, contro la Fondazione San Pio da Pietrelcina), negli scorsi giorni è stato rigettato il ricorso presentato dai frati cappuccini di San Giovanni Rotondo e confermata la sentenza impugnata, che prevede il “reintegro al lavoro” del sacrista di San Giovanni Rotondo, accusato di essere “più avvezzo a fare il sindacalista occulto di sé stesso che il sacrista”.

La decisione è stata assunta dai giudici del Tribunale del Lavoro di Foggia Beatrice Notarnicola, Lilia M. Ricucci Giudice e Ivano Caputo, riuniti in composizione collegiale e concordi non solo sulla “infondatezza del ricorso”, ma anche sulla “condotta ritorsiva” adottata nei confronti del lavoratore. Il Collegio è “in sintonia” con le conclusioni del giudice di prime cure, che richiama integralmente; il motivo è illustrato nelle 10 pagine del dispositivo firmato dalla presidente Notarnicola.

“In ragione dello stesso tenore della lettera di licenziamento”, si legge nelle carte, deve ritenersi che il ricorrente, “per il ruolo svolto nelle trattative che hanno portato all’approvazione dell’Appendice A del nuovo Ccnl, non è risultato più gradito al datore di lavoro come ribadito anche nelle lettere che sempre per giustificato motivo oggettivo hanno raggiunto gli altri lavoratori licenziati”.

“Tale natura ritorsiva, quale ragione unica e determinante del licenziamento, emerge poi da una serie di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. In tal senso non va in primo luogo trascurata la contiguità temporale fra la stipula del nuovo accordo economico (11.5.2023) e l’intimato licenziamento (20.6.2023)”, continua il Collegio.

Nello stesso senso va anche considerato che la lettera di licenziamento allude alla illegittimità delle “previsioni derogatorie della contrattazione collettiva di settore”, “mai concordate con questa Fondazione”. Una motivazione che per il Collegio “appare pretestuosa, anche ove solo si consideri che non era certo La Porta il diretto delegato della Fondazione alla stipula del Ccnl di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti di enti ecclesiastici”.

Soltanto La Porta, tra tutti i sacristi, è stato poi licenziato “con immediata cessazione del rapporto al momento della comunicazione della presente lettera, salvo il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso con le competenze di fine rapporto, nei modi e termini di legge”, mentre a tutti gli altri sacristi è stato concesso il preavviso di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della lettera di licenziamento.

“Nemmeno in questa sede, inoltre, è stato dedotto e dimostrato, da parte datoriale, il rispetto dell’obbligo di repechage” e “nulla ha palesato in ordine all’opportunità di allocare il lavoratore in una posizione lavorativa diversa, nel settore accoglienza pellegrini e/o servizio d’ordine (vigilanza), tanto più ove si consideri che, avuto riguardo alla specifica formazione ed alla intera esperienza professionale del dipendente e all’anzianità di servizio”.

Soddisfatto La Porta, difeso dagli avvocati Ottavio, Marco e Matilde Pannone: “Questa sentenza costituisce un precedente importante per tanti altri lavoratori”, spiega. La controversia con la Fondazione, però, non è terminata: è in corso, infatti, il processo relativo al secondo licenziamento subito dal lavoratore, una ‘sospensione’ notificata a mezzo pec all’indomani del primo verdetto ottenuto dal giudice del lavoro.

Il nuovo processo è in corso dinanzi al giudice Caputo; in questo caso il licenziamento è dichiarato “per giusta causa” perché il lavoratore avrebbe “causato grave nocumento a tutto il mondo ecclesiale”. La seconda udienza sarà celebrata il prossimo 21 dicembre e, tra i testi, figurano nuovamente i nomi del vescovo di Manfredonia, del superiore e del rettore di San Giovanni Rotondo.

La situazione di La Porta, quindi, resta attualmente in stand-by. “Oggi ho però la consapevolezza di aver posto un blocco totale ad una condotta antisindacale e ritorsiva che poteva essere adottata ancora, contro altri dipendenti. Ho vinto quindi una causa giusta, perché credo di aver rappresentato al meglio il benessere di tutti i lavoratori”, continua il sacrista.

Una battaglia portata avanti con determinazione e dispiacere: “Io sono legatissimo al Santuario di San Pio, che ho servito per oltre 20 anni, e a San Giovanni Rotondo. Ma dovevo andare fino in fondo”. Un percorso che il 46enne ha portato avanti con il solo sostegno dei legali: “In questi mesi sono stato letteralmente scaricato dai sindacati”, denuncia. “Nel 2019 il papa ha detto che ‘i sindacati sono il sale dei lavoratori’ ma non tutta la chiesa la vede così: bene, forse è arrivato il momento di un intervento della Santa Sede”, conclude.