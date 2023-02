Il Comune di Troia perde il ricorso, la pensilina per disabili si deve fare: "Tanta tristezza per grottesca vicenda"

C'è un nuovo atto nella vicenda della mancata realizzazione di una pensilina parapioggia e antivento a copertura della rampa riservata all’accesso degli alunni diversamente abili e di un posto auto adiacente, anch’esso coperto, all’ingresso della scuola secondaria di primo grado ‘Virgilio-Salandra’ di Troia.

Tale richiesta era stata avanzata dai genitori di una alunna disabile, ma era stata fortemente osteggiata dall’Ente Comunale, proprietario dell’immobile scolastico. Il caso aveva avviato una serrata guerra prima social, poi nelle aule dei tribunali dove ha incassato sul caso vi era stata già una prima una sentenza del Giudice Luca Stanziola, risalente al 31/07/2021, che ordinava al Comune di Troia di procedere con i lavori (qui i dettagli).

Il Comune di Troia ha impugnato l’atto e, lo scorso 9 febbraio, il Tribunale di Foggia, 3^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Marchesiello, ha rigettato il ricorso presentato dall’Ente: “L’opposizione è infondata e va rigettata”, si legge nel dispositivo.

“Il Tribunale di Foggia ha rigettato l'ulteriore opposizione del Comune di Troia alla naturale esecuzione forzata per la realizzazione dell’opera e lo condanna a pagare tutte le spese legali e oneri affini per l’ulteriore cifra di €. 6.713,00, ai quali vanno aggiunti gli oneri e le tasse dovute come per legge oltre ovviamente al pagamento del proprio legale. Pertanto, l’esecuzione forzata prosegue”, commentano i genitori della ragazzina che, nel frattempo, si è iscritta alle scuole superiori (la vicenda risale al 2018).

I due continuano a portare avanti una battaglia di civiltà per chiunque si trovi ad affrontare il loro stesso percorso. “Allo stato attuale, il Comune ha già speso, fra risarcimento per discriminazione nei confronti di nostra figlia e le varie spese legali all’incirca 30mila euro, somma che purtroppo sembra destinata ancora a crescere visto che ci sono ancora i costi per l'esecuzione forzata in corso e quelli dell'appello. Tralasciando i risvolti umani di questa penosa vicenda”, aggiungono, “crediamo sia spontaneo chiedersi se non fosse stato più semplice, più utile e meno dispendioso, per la comunità tutta, realizzare la pensilina e il parcheggio sancito da norme regionali, nazionali ed europee”.

“Sarebbe stata un'opera che avrebbe dato maggior decoro alla scuola stessa e avrebbe contribuito a garantire la giusta dignità, in momenti di maggiore necessità, a chi era costretto a utilizzare la rampa. Concetto questo che, per quanto semplice, sembra ostico per qualcuno. Di questa grottesca vicenda, a noi rimane tanta tristezza. Tristezza per non essere stati compresi e aiutati da chi di dovere; tristezza nel vederci sempre attaccati, anche laddove nemmeno si dovrebbe; tristezza per essere trattati come chi tenta di usurpare un diritto”, concludono.