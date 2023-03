Mafia Gargano, non ci sarà il processo unico. 'Omnia Nostra' e omicidio Trotta procedono in autonomia

La Corte d’Assise di Foggia ha rigettato la possibilità, richiesta della Dda di Bari, di congiungere in un unico processo i procedimenti relativi alla maxi-inchiesta Omnia Nostra (imputati 24 presunti affiliati della mafia garganica) e quello relativo all’omicidio di Omar Trotta, avvenuto a Vieste, nel luglio 2017.

Accogliendo quindi le opposizioni mosse, all’unanimità, dalle varie difese, la Corte (presidente Mario Talani) ha escluso una “connessione naturale” tra i due procedimenti; in secondo luogo, tale operazione non gioverebbe all’economia processuale. Per questo motivo, i due procedimenti si svilupperanno in maniera autonoma: 'Omnia Nostra' dinanzi al Tribunale collegiale (prossima udienza già calendarizzata a fine marzo); l’omicidio Trotta dinanzi alla Corte d’Assise, nell’udienza fissata per la prossima settimana. Tale decisione, inoltre, rispetterebbe anche il “principio del giudice naturale” dei procedimenti.

Svincolato dalla richiesta di annessione, è quindi partito ufficialmente oggi il processo Trotta (imputati Angelo Bonsanto e Gianluigi Troiano, quest'ultimo attualmente latitante) con la presentazione delle liste dei testi (22 i nominativi indicati dal pm della Dda di Bari, Ettore Cardinali, 30 quelli richiesti dalla difesa) e il conferimento dell’incarico al perito che si occuperà della trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali sulle quali sono fondate le accuse.

L’inchiesta Omnia Nostra, lo ricordiamo, fu messa a segno dai carabinieri nel dicembre del 2021 e riguarda i rapporti e traffici del presunto clan Lombardi-Ricucci-La Torre, attivo tra Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo, col gruppo del boss viestano Marco Raduano, latitante da settimane a seguito dell’eclatante evasione dal carcere sardo di massima sicurezza ‘Badu e Carros’. Tra le contestazioni - ben 57 le imputazioni - c’è quella di aver assoggettato il settore ittico, come emerso dalle intercettazioni telefoniche: “Il mare è nostro” (leggi i dettagli).