Coinvolto in un incidente, il padre sottoscrive il rifiuto all'alcol-test: rinvio a giudizio del figlio "clamoroso errore"

Sottoposto a processo per un rifiuto mai espresso, tanto meno sottoscritto. E’ quanto accaduto a un ragazzo di Manfredonia, classe 1998, accusato di non essersi sottoposto ai test per rilevare l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, a seguito di un incidente stradale di cui era rimasto vittima.

Ma il ragazzo, rimasto gravemente ferito nell’impatto avvenuto tra la sua moto e un autocarro, lungo la Manfredonia-Zapponeta, non ha mai rifiutato di sottoporsi agli esami. A sottoscrivere il rifiuto, mentre il ragazzo veniva trasferito in ospedale tramite ambulanza, infatti, era stato il genitore (premunendosi anche di indicare, sul verbale, di essere il ‘padre’ del motociclista coinvolto).

Ciò nonostante, il ragazzo si è visto notificare un decreto di giudizio immediato all’esito del quale è stato assolto con formula piena “per insussistenza del fatto”.

Il giudice monocratico, su indicazione del difensore, l'avvocato Umberto Bulso del Foro di Foggia, ha rilevato l'anomalia dell'atto di accertamento in questione e, senza la necessità di ascoltare i testi della difesa (ai quali la stessa ha rinunciato in udienza), ha invitato le parti a concludere: sia la difesa che il pm, di fronte all'evidenza dell'estraneità dell'imputato rispetto agli illeciti ascritti, hanno congiuntamente chiesto una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto.

"Duole rilevare come, talvolta, le attività d'indagine delle autorità, anche in ordine a fatti così banali, pecchino di eccessiva ed intollerabile superficialità, come verificatosi nel caso di specie: sarebbe bastato prestare un po' più attenzione alla lettura degli atti investigativi per accorgersi dell'assoluta estraneità del mio assistito rispetto al reato addebitatogli”, commenta l’avvocato Umberto Bulso (nella foto in basso).

“Una vicenda resa ancora più kafkiana dalla circostanza secondo la quale si è pretesa un'attività materiale, cioè l'apposizione di una firma e previa comprensione del contenuto del documento inoltratogli, nei confronti di un giovane appena ricoverato in ospedale a causa di un grave incidente stradale con lesioni tali da rendere necessario il suo trasporto d’urgenza in ambulanza, con conseguente prognosi riservata da parte dei sanitari che lo avevano preso in cura. Resta comunque l'effimera soddisfazione di essere riusciti a far definire la vicenda processuale, almeno questa volta, in tempi piuttosto brevi", conclude.