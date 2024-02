Rifiuti sversati illegalmente dalla Campania, anche Ascoli viene invasa dall'ecomafia

Come una vittima sotto il fuoco nemico, la Capitanata viene ormai da anni flagellata dall'ecomafia proveniente dalla Campania. Ieri pomeriggio le Guardie ambientali Civilis di Manfredonia - come già capitato svariate volte in passato - si sono imbattute in una ecoballe nelle campagne tra Ascoli Satriano e Ordona. Come da copione è stato utilizzato un terreno nin sorvegliato, questa volta alla base di una pala eolica. Dall'inizio dell'anno sono già stati svariati i ritrovamenti di ecoballe - quasi sempre nettamente riconducibili alla Campania - ritrovate abbandonate nei terreni foggiani.