Discariche a cielo aperto nel Foggiano: tonnellate di pneumatici, farmaci scaduti e laterizi abbandonati

Discariche a cielo aperto disseminate in diversi punti di una stessa strada. È quanto rilevato dagli operatori dell'Associazione Laboratorio Verde di Fare Ambiente durante la consueta attività di vigilanza su alcune strade della provincia di Foggia. Lo scorso 19 marzo, i volontari e gli ispettori ambientali hanno accertato la presenza di notevoli quantità e tipologie di rifiuti pericolosi e non, tutti depositati a cielo aperto in discariche non abbandonate.

Tra i vari rifiuti abbandonati, si segnalano ben 6 tonnellate di pneumatici esausti, rifiuti urbani, rifiuti di demolizione rivenienti da materiale laterizio, medicinali scaduti, contenitori in plastica di idropittura e rifiuti dati alle fiamme.

La strada interessata è la statale 17 Foggia-Lucera. I ritrovamenti sono avvenuti in tre punti diversi della complanare.

"Corre voce che nel Comune capoluogo esistano delle attività abusive di riparatore gomme, i quali, privi dei Registri di carico scarico sono soliti smaltire i pneumatici esausti nei contenitori dei rifiuti urbani oppure sotto i ponti delle strade, lungo le cunette delle strade statali e provinciali, ovvero come nel caso in ispecie sotto i ponti e le stradine complanare della SS 17 Foggia Lucera e viceversa", rileva la presidente Antonia Pia Lembo, la quale in una nota ha chiesto alla Sindaca di emettere ordinanza sindacale per la rimozione dei rifiuti e bonifica dell'area e della strada di competenza dell'Anas.