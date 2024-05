Da via Trieste a via Monfalcone: la discarica è solo stata spostata

"Il problema dei rifiuti sui marciapiedi è stato soltanto trasferito in un’altra zona ma non risolto. La decisione di spostare i cassonetti da via Trieste è stata inefficace, come ci si aspettava dall'inizio: era impensabile poter risolvere l'emergenza rifiuti con un semplice spostamento". È quanto rileva in una nota il comitato 'Difendiamo il Quartiere Ferrovia'.

"Infatti gli incivili, dopo qualche giorno di disorientamento, hanno cominciato a scaricare l’immondizia anche sui marciapiedi di via Monfalcone (oltreché su quelli di via Trieste, ormai priva di bidoni). Una scelta scellerata e totalmente inadeguata, che sembra quasi una presa in giro verso i residenti del quartiere Ferrovia di Foggia. La soluzione non è spostare i cassonetti bensì sanzionare gli incivili come avviene in qualsiasi città d'Italia: è semplice, lo capirebbe anche un bambino! Se non si è capaci di piazzare una pattuglia dei vigili per fare due multine allora qualcuno dovrebbe cominciare a prendersi qualche responsabilità".