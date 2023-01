Marciapiede invaso dai rifiuti, i bimbi dell'asilo costretti a camminare lungo la carreggiata

Marciapiede invaso dai rifiuti, i bimbi del vicino asilo costretti a camminare lungo la carreggiata.

E' la denuncia che arriva da una mamma foggiana, che testimonia la situazione, patita da alcuni giorni, in via Monte Sabotino, al quartiere ferrovia. "Non si può passare nemmeno per prendere i bambini all'asilo: dobbiamo camminare lungo la strada facendo attenzione a non essere investiti", sbotta la donna che, con tanto di fotografia, denuncia la situazione e e spinge chi di dovere al ritiro dei rifiuti e alla pulizia del passaggio pedonale.