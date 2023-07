Emergenza rifiuti, ancora lunghe code a Passo Breccioso

Continuano le lunghe file per il conferimento dei rifiuti urbani della provincia di Foggia, camion in attesa fino a 20 ore

L'emergenza rifiuti a Foggia sembra non diminuire: cassonetti spesso traboccanti e camion in fila anche 20 ore per conferire i rifiuti all'impianto di biostabilozzazione di Passo Breccioso.

Questo pomeriggio il comitato spontaneo di 'Passo Breccioso' e il comitato di cittadinanza attiva 'La Società civile' hanno effettuato un sopralluogo per accertare lo stato delle cose: la lunga coda di camion si è sbloccata in pochi minuti una volta giunti sul posto i componenti dei comitati. "Una strana combinazione", fanno notare.

Restano, tuttavia, i disagi, come si evince dalla testimonianza di un conducente proveniente da Zapponeta: non c'è la possibilità di utilizzare i bagni all'interno dell'impianto, né sono stati collocati bagni chimici all'esterno.

A questo si aggiunge il malumore degli agricoltori delle terre che circondano l'impianto, costretti a percorrere vie alternative per raggiungere i propri appezzamenti. Proprio oggi il comitato 'Società civile' ha presentato un altro esposto, indirizzato anche al Nucleo operativo ecologico dei carabinieri e alla Asl di Foggia per venire a capo a questa faccenda che, puntualmente si ripropone con cadenza ciclica: "Con le piogge improvvise ci sono seri rischi che il percolato inquini fortemente la nostra città".