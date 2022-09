Via Alessandro Manzoni · Centro - Cattedrale

Salve FoggiaToday. Giusto per restare in tema di giardini pubblici, vi segnalo la situazione nel giardino di via Manzoni, dove è situato l'Epitaffio.

Rifiuti di ogni tipo depositati a terra dai ragazzi che frequentano questo parco non solo durante il fine settimana. Si parla tanto di rispetto dell'ambiente, ma è così difficile riporre tutto in un sacchetto e gettarlo nei cassonetti adiacenti alla piazza?