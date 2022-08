I 'selvaggi' della domenica che deturpano Bosco Incoronata: il parco è un immondezzaio

Ormai, all'Incoronata, non si va per devozione alla Madonna, ma solo per sporcare il parco regionale che ospita i 'selvaggi' della domenica. Quello che raccontano le immagini, è ciò che resta dopo i picnic di ferragosto. Decine e decine di buste di immondizia, abbandonate liberamente nel bosco, come se sia giusto farlo. Inutile, da parte di Amiu, alla quale è affidata la pulizia delle strade, predisporre dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti, perché le buste verranno sistematicamente lasciate a pochi metri dai raccoglitori della nettezza. Da diverso tempo è scaduto anche il contratto alle cooperative che si occupavano della pulizia del bosco, quindi probabilmente quell'immondizia abbandonata dagli incivili della domenica, resterà lì finché qualche anima pia andrà a ripulire a proprie spese.

Nel frattempo le istituzioni, partendo logicamente dalla Regione, si disinteressano completamente, come se la cosa non le riguardasse.