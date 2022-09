Proprietari agricoli increduli: si svegliano e trovano i terreni invasi da montagne di rifiuti

Giuseppina Curatolo, presidente dell’associazione Italia Nostra, il 22 settembre, unitamente all’avvocato Giovanni Marseglia, ha depositato una denuncia penale contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Foggia, in merito al fenomeno abusivo di abbandono delle ecoballe di rifiuti di ogni genere avvenuti nei terreni agricoli all’insaputa dei proprietari. Due i casi denunciati sulle colonne di Foggiatoday, quello di Candela e l’altro, ancor più grave, della signora Costanza di Borgo Incoronata, che ha ritrovato 25 balle di immondizia proveniente dalla Campania (il video).

“Questo fenomeno che insiste sul nostro territorio già da diverso tempo, desta grave nocumento alla salute pubblica della collettività. Non si dimentichi, infatti, che il fenomeno dei rifiuti abbandonati è legato alle associazioni criminali che si occupano di smaltire illegalmente le ecoballe prodotte dalle imprese del settore, le quali, allo scopo di sottrarsi agli oneri dovuti per lo smaltimento, le consegnano alle associazioni mafiose che non esitano ad abbandonarle nelle campagne, inquinando gravemente il territorio” denuncia Curatolo.

La Puglia è la terza regione per reati ambientali, la provincia di Foggia è dodicesima. E' drammatico anche il fenomeno dell’abbandono di materiale di scarto per l’edilizia, mobili, pneumatici e coperture in amianto. Ed è assurdo quello affrontato sempre su queste colonne, dei tubicini d'irrigazione di plastica o dei contenitori di polistirolo delle piantine che gli agricoltori preferiscono distruggere incendiandoli anziché smaltirli legalmente, peraltro gratuitamente.