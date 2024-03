Discariche a cielo aperto sulle strade foggiane: ecoballe vicino al Candelaro e rifiuti speciali sotto il ponte dell'autostrada

Quella dell’abbandono dei rifiuti sulle strade foggiane è una piaga che ogni giorno sembra aggravarsi. Le segnalazioni giungono con frequenza quasi quotidiana. L’ultima, in ordine di tempo, risale alla giornata di domenica, quando i volontari dell’associazione Laboratorio Verde di Fare Ambiente, durante l’attività di vigilanza, hanno accertato la presenza di notevoli quantità e tipologie di rifiuti, pericolosi e non, depositati a cielo aperto.

Vere e proprie discariche non autorizzate sono state rinvenute in diversi punti della strada di Bonifica 20, a Foggia.

Durante la perlustrazione sono state individuati delle ecoballe nei pressi del fiume Candelaro; in altri punti della strada giacevano rifiuti urbani, tubicini di plastica per l’irrigazione, lastre di vetro, guaina bituminosa. Inoltre, sotto il ponte dell’autostrada adriatica sono stati rinvenuti 30 sacchi di polietilene (materiale plastico, ndr) di grandi dimensioni contenenti rifiuti non caratterizzati, oltre ai rifiuti già dati alle fiamme.

“L’area e la strada presso la quale sono stati depositati i rifiuti speciali e pericolosi versano in condizioni di precarietà ambientale e rappresentano un elevato rischio di inquinamento per il suolo su cui tali rifiuti sono stati abbandonati e costituiscono, pertanto, pericolo per la pubblica salute”, scrivono i volontari in una segnalazione inviata al sindaco, all’assessore al Contenzioso e alla Legalità, al presidente della Provincia, al Comando provinciale dei Carabinieri e al Prefetto.