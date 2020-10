Rifiuti stoccati abbandonati nei campi, cacciatori si imbattono in un 'muro' di spazzatura: "Balordi!"

Cumuli di rifiuti stoccati e abbandonati tra i campi. Accade (di nuovo) tra Stornarella e Orta Nova, nel Foggiano, dove ieri mattina un gruppo di cacciatori si è imbattuto in una decina di cumuli di rifiuti abbandonati nei campi, lungo la strada comunale in contrada 'Ferrante'.

"Non ci siamo fermati per paura di respirare qualcosa di immondo", spiega a FoggiaToday uno dei cacciatori (che ha poi provato a contattare gli ogani di compentenza). "Balordi, è una cosa indegna, peraltro in un'area in cui si producono ortaggi", il suo duro sfogo.

Un caso analogo, sempre nello stesso territorio, avvenne a febbraio di quet'anno, quando sempre in agro di Stornarella, vennero rinvenute due cataste di rifiuti misti, del peso stimato in circa 50 quintali, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti derivanti da attività industriali e artigianali.