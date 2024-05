Ingombranti e rifiuti abbandonati ovunque, crociata del sindaco contro gli incivili: "Non ve li raccolgo più"

“Questa, signori, è inciviltà. È una vergogna”. A perdere la pazienza durante un sopralluogo a Marina di Lesina è stato il sindaco Primiano Di Mauro.

Sabato mattina ha trovato sfalci e potature, inerti, materassi, mobilio e ogni genere di ingombranti abbandonati sui marciapiedi e accanto alle isole ecologiche chiuse.

“Stamattina, casualmente, ho beccato una persona che abbandonava un materasso. C’è un servizio a chiamata – ha ricordato il sindaco – dietro richiesta vengono ritirati gli ingombranti. È normale che nel 2024 siamo ancora in queste condizioni? Gente che viene, svuota gli appartamenti e butta tutto dove capita”.

Ha dedicato un video di oltre sette minuti ai rifiuti abbandonati ad ogni angolo della località balneare. Accompagnato dal consigliere delegato, ha perlustrato le strade, alle porte della stagione turistica.

“Si continua a buttare tutto in strada. La maggior parte, qui, non sono residenti ma, come dico sempre, ‘graditi ospiti’. Io vorrei vedere se nelle città o nei paesi di provenienza loro si comportano allo stesso modo”, ha osservato durante il suo giro, da viale del Sole, fino al viale Centrale, passando per il viale Pietra Maura.

Si è detto arrabbiato, ma soprattutto deluso, e promette “sanzioni esemplari”. Questa mattina, è stato disposto un servizio di raccolta straordinaria dei rifiuti, l’ennesimo evidenzia il sindaco che avverte: “Non ce ne saranno altri”, oltre quelli ordinari.

Lo comunicherà anche alla prefettura e agli organi competenti, ai quali chiede aiuto per implementare i controlli. “Non ho intenzione di fare altri straordinari, gli incivili si raccolgano i rifiuti”.

A breve, ha fatto sapere, grazie ai fondi stanziati dal ministero dell’Interno, sarà potenziata la videosorveglianza e, dunque, saranno installate altre fototrappole. La polizia locale intensificherà la vigilanza.“Non possiamo buttare soldi pubblici per la scelleratezza delle persone”, conclude il sindaco.