Protesta silenziosa in via IV Novembre e Largo Papa Giovanni Paolo II: “Ridateci i semafori”

“Ridateci i semafori”: è la scritta comparsa in corrispondenza degli attraversamenti pedonali di via IV Novembre e Largo Papa Giovanni Paolo II a Foggia.

Il dissenso è espresso a carattere cubitali, in rosso e frettolosamente sugli scivoli. La protesta silenziosa ha tappezzato – e imbrattato – i marciapiedi che costeggiano la strada da poco asfaltata nottetempo (circostanza che ha ridotto i disagi per gli automobilisti) e il cantiere della centralissima piazza Cavour.

Sono ancora in corso i lavori di ottimizzazione delle condizioni di sicurezza veicolare e pedonale sullo snodo davanti alla Villa comunale, affidati alla Società Habitat & House srl, per oltre un milione di euro. Sono state già realizzate le isole spartitraffico davanti all’Università, previste dal progetto inserito nel programma di riqualificazione urbana ‘Da periferia a periferia’.

Le nuove isole spartitraffico sono state immaginate proprio per eliminare le interferenze presenti tra il traffico veicolare e quello pedonale e, in sostanza, consentire l’attraversamento in tutta sicurezza. Evidentemente, però, la soluzione studiata non basta all’ignoto autore, o agli ignoti autori, della accorata richiesta, discutibile per le modalità.

Di certo, le automobili in alcune ore della giornata e soprattutto della notte sfrecciano ad alta velocità almeno fino alla Fontana del Sele, incuranti dei pedoni, costretti ad uno slalom per arrivare sani e salvi dall’altra parte della strada. Succede in piazza Italia e, allo stesso modo, nelle limitrofe via Da Zara e via IV Novembre, peraltro scarsamente illuminate di sera.

Già prima dei lavori, in zona, erano sparite le strisce pedonali, alibi per gli automobilisti che non si sentono obbligati a rallentare. Forse, già l’installazione di dossi artificiali frenerebbe le folli corse notturne, anche perché a quell’ora i semafori, rimossi da tempo, probabilmente sarebbero spenti.