In Puglia oltre 1200 positivi ricoverati e 140 in terapia intensiva. Lopalco: "Se raddoppiano i numeri ne avremo 300"

Come riporta l'Ansa, l'assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco ha lanciato l'allarme terapie intensive, sottolineando come il Covid stia bloccando il sistema sanitario: "Oggi abbiamo oltre 1200 persone ricoverate e 140 in terapia intensiva".

Secondo l'epidemiologo "se non blocchiamo il contagio e raddoppiano i numeri avremo 300 persone in terapia intensiva". Il che vorrebbe dire, sempre secondo Lopalco, bloccare le sale operatorie per poter gestire i pazienti Covid. "Al di fuori di quel limite dobbiamo bloccare l'attività ospedaliera".

Lopalco ha lanciato anche l'allarme anestesisti, "non ce ne sono e in sei mesi non se ne formano".