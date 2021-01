Foggia, 179 positivi al virus ricoverati ai Riuniti di cui 25 in Rianimazione. Più uomini che donne, 68 anni l'età media

77 persone ricoverate in Malattie Infettive (età media 69 anni di cui il 58% uomini), 34 in Pneumologia (età media 72 anni), 25 in Rianimazione (età media 68 anni di cui il 76% uomini), 13 in Malattie Infettive ad indirizzo chirurgico (età media 65 anni di cui il 77% donne), due in Malattie Infettive ad indirzzo ostretrico-ginecologico (età media 37), 14 in Malattie Infettive ad indirizzo Nefro-urologico (età media 58 di cui il 57% uomini), 14 in Malattie Infettive ad indirizzo gastroenterologico (età media 73 anni).

Questa la situazione epidemiologica al policlinico Riuniti di Foggia. Sono 179 gli ospedalizzati Covid al 22 gennaio 2021 (due in più rispetto a una settimana fa), di cui il 55% maschi e il 45% donne, per una età media di 68 anni.

Rispetto a sette giorni fa nel reparto Rianimazione ci sono tre pazienti in meno, due in più in Malattie Infettive e anche nel reparto ad indirizzo chirurgico., Tre pazienti in meno in Pneumologia. Invariato ostetrico-ginecologico. Risalgono di due unità, da 12 a 14, i positivi al Covid-19 ricoverati nei reparti di malattie infettive a indirizzo nefro-urologico ma scendono, da 14 a 12, quelli del gastroenterologico.