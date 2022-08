Albergo di Vieste diverso dalle foto, turista chiede i soldi indietro: giudice gli dà ragione

Il giudice di pace ha dato ragione al turista milanese che nel ha fatto ricorso contro un hotel di Vieste poiché le foto della piscina e della palestra della struttura ricettiva erano diverse dalle immagini pubblicate sul sito di prenotazione 'Booking'. La vacanza, dopo un contenzioso durato ben tre anni, gli verrà rimborsata.

La vicenda - riportata dal Corriere della Sera e ripresa dall'Ansa - risalte al giugno 2018. Al suo arrivo il vacanziere ha trovato una vasca poco profonda, un attrezzo e un solo tapis roulant nella 'palestra'. Il 44enne - dopo aver pagato 2250 euro in anticipo per alcuni giorni nella struttura - pare avesse manifestato la sua volontà di andar via, ma l'albergatore lo avrebbe messo in guardia dal rischio che in questo modo avrebbe perso il suo denaro e che solo prenotando un'altra camera, caricata nel frattempo sulla piattaforma delle prenotazioni, avrebbe ottenuto il rimborso.

Il turista non si è perso d'animo e ha deciso di fare causa. Il magistrato gli ha dato ragione e ora la struttura dovrà rimborsare, seppure a distanza di quattro anni, la settimana già pagata ma mai effettivamente trascorsa. L'albergatore dovrà anche sostenere le spese processuali.