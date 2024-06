Armati fino ai denti, fermati prima di compiere un agguato e condannati: la Cassazione respinge i ricorsi

La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi proposti da Nicola Paradiso, classe 1979 di Torremaggiore, del lesinese classe 1989 nato a San Severo Angelo Bonsanto e di Tommaso Alessandro D'Angelo, foggiano classe '85 ritenuto vicino alla batteria Moretti-Pellegrino-Lanza, contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 14 marzo 2023 che in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Foggia del 12 ottobre 2018, aveva riconosciuto ai tre imputati (oltre al 46enne Giovanni Putignano di Torremaggiore), le attenuanti generiche rideterminando la pena, da quattro anni di reclusione e 400 euro di multa ciascuno, a tre anni, cinque mesi e 10 giorni, oltre a tremila euro di multa.

L'11 agosto 2017, due giorni dopo il quadruplice omicidio presso la stazione di San Marco in Lamis, i quattro erano stati arrestati con l'accusa di detenzione e porto abusivo di armi alterate e ricettazione, A bordo di un'auto e di uno scooter, travisati e armati fino ai denti, secondo i carabinieri del Nucleo Investigativo intervenuti prontamente, di lì a poco avrebbero compiuto un agguato.

Già da tempo, i carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Foggia stavano monitorando alcuni movimenti sospetti attorno a un garage di via Trieste, di proprietà di un uomo di Torremaggiore incensurato, ma dato in affitto ad uno dei quattro indagati.

L’intuizione dei militari si era rivelata fondata quando nell'auto furono individuate tre pistole con matricola abrasa, una calibro 9x21 e due revolver, tutte con colpo in canna. Erano pronti a travisarsi con maschera di gomma, cappellini e berretti, oltre a guanti in lattice.

I mezzi a bordo dei quali viaggiavano erano risultati entrambi rubati: uno scooter Yamaha TMax, rubato a Pescara e una Fiat 500L asportata nel Barese (con targhe contraffatte)

I tre imputati hanno proposto ricorso in Cassazione con autonomi documenti dal contenuto identico, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità.

Tuttavia, i ricorsi sono stati giudicati inammissibili in quanto - si legge nel provvedimento - sono stati proposti personalmente dagli imputati: l'art. 613 del codice di procedura penale - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01).

Pertanto, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma 3mila euro in favore della Cassa delle Ammende.