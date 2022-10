Strage di pesci nel Lago di Lesina, chiesto lo stato di calamità: “Possibile disastro ambientale”

Il Comune di Lesina chiede alla Regione Puglia il riconoscimento dello stato di calamità naturale nella Laguna a seguito della moria di pesci che lascia presagire “un possibile disastro ambientale”, come messo nero su bianco dalla Giunta guidata da Primiano Di Mauro lo scorso 28 ottobre (guarda il video).

Nello stesso giorno, in una conferenza di servizi era stata acclarata l’estrema gravità della situazione nella laguna. Tutti i partecipanti – Comune di Lesina, Parco nazionale del Gargano, Cnr di Lesina e Arpa Puglia (intervenuta per delega delle strutture regionali invitate) – hanno riconosciuto “la effettiva sussistenza del particolare e preoccupante fenomeno, pur non potendo con sicurezza indicare la causa o le concause, essendo certi solo i devastanti effetti, visibili ictu oculi”.

Si ipotizza che il fenomeno sia dovuto all’assenza di piogge e al protrarsi delle elevate temperature ben oltre la stagione estiva, che “favorirebbero il proliferare di un’alga tossica”. Laddove questa ipotesi dovesse trovare conferma, la situazione assumerebbe aspetti “molto preoccupanti – si legge nella delibera -, in quanto tali specie producono biotossine, composti che hanno attività tossica sia per la vita marina che per l’uomo e per altri vertebrati, comunemente trasferendosi tramite catena alimentare ed accumulandosi in organismi vettori (perlopiù molluschi bivalvi e, in generale, i frutti di mare, ma anche pesci)”. L’accumularsi delle carcasse dei pesci “contribuisce a peggiorare ulteriormente la situazione anche sotto il profilo igienico e sanitario – si osserva nell’atto –, in particolar modo nelle aree adiacenti il centro urbano di Lesina, oltre che a causare gravi danni all’economia locale basata sulla pesca”.

Originariamente, il ricambio idrico della Laguna era garantito da 4 canali: Acquarotta, Schiapparo, Sant’Andrea e Zappino. Gli ultimi due, oggi, sono interrati per cause naturali. Lo scorso 24 ottobre, in un apposito sopralluogo alla foce del canale Schiapparo, l’amministrazione, insieme ai tecnici comunali, alla Polizia Municipale a ad esperti, ha rilevato la “completa ostruzione delle griglie della chiusa, un avanzato stato di fatiscenza del sistema idraulico di sollevamento, con particolare riferimento alle parti meccaniche ed elettriche, l’assenza del generatore e di ogni altra apparecchiatura necessaria al funzionamento dell’impianto”. Il sindaco aveva puntato il dito contro la mancata pulizia dei fondali e dei canali affluenti e dei relativi sistemi di regimentazione delle acque, le chiuse appunto. Dalla delibera si evince che la manutenzione manca da oltre 20 anni. I canali, così, non garantirebbero l’apporto idrico necessario all’ossigenazione delle acque, incrementando i fenomeni di anossia nella laguna.

Le morie di pesci, si evidenzia, sono “allarmanti per quantità e per diffusione lungo il perimetro della Laguna”. Il Comune considera necessari interventi tecnici urgenti e straordinari per fronteggiare l’emergenza, oltre a interventi di più lungo periodo a tutela della laguna, e chiede alla Regione Puglia di attivare le misure previste per lavori pubblici in via d’urgenza e gli aiuti alle imprese locali della pesca e dell’acquacoltura, peraltro già gravate dall’emergenza pandemica e dai rincari dei costi energetici, per i danni subiti a causa della distruzione della materia ittica.