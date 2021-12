Covid, l'esame è gratuito ma "professionista" chiede soldi alla paziente: medico segnala il caso alla Asl Foggia

Un medico di medicina generale in servizio in provincia di Foggia, questa mattina ha segnalato alla direzione generale della Asl Foggia che un “non precisato professionista”, si sarebbe recato a casa di una sua paziente positiva al Covid per effettuare un esame prescritto nel corso di una visita precedente dai medici Usca, gratuito, ma per il quale avrebbe chiesto una somma di denaro per la prestazione sanitaria. Pertanto, fanno sapere dall'azienda sanitaria locale, è stato dato mandato di avviare una indagine interna per accertare i fatti ed identificare il responsabile.

"Qualora i fatti dovessero essere accertati, la direzione generale segnalerà agli organi competenti ogni abuso dell’esercizio professionale. Se dovesse emergere la responsabilità di operatori “dipendenti” della Asl Foggia, il caso sarà denunciato agli organi competenti, sarà avviato immediatamente un procedimento disciplinare e, se vi fossero i presupposti, si procederà con una risoluzione del rapporto di lavoro. Le nostre prestazioni fornite nell’ambito del contrasto alla pandemia sono gratuite. Si invita pertanto la popolazione a segnalarci ogni abuso che sarà prontamente perseguito dall’azienda"