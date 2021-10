Scioglimento per mafia: chiesta l'incandidabilità di Landella, Iaccarino e altri otto ex consiglieri comunali di maggioranza

In seguito allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Foggia, quest'oggi il ministero dell'Interno ha richiesto la dichiarazione di incandidabilità per l'ex sindaco di Foggia Franco Landella e per altri nove consiglieri comunali Leonardo Iaccarino, ex presidente del Consiglio comunale, Antonio Capotosto, Dario Iacovangelo, Consalvo Di Pasqua, Liliana Iadarola, Erminia Roberto, Bruno Longo, Pasquale Rignanese e Lucio Ventura (ex presidente del Consiglio comunale dopo Iaccarino). I loro nomi erano comparsi nella relazione che aveva accompagnato lo scioglimento avvenuto ad agosto, "un intreccio di sangue e interessi" (leggi qui).

L'udienza davanti al Tribunale di Foggia è stata fissata il prossimo 14 dicembre.

E' ancora in corso l'inchiesta sul presunto giro di tangenti che vede coinvolti l'ex primo cittadino Franco Landella e il grande accusatore Leonardo Iaccarino - sottoposto ad interrogatorio con la formula dell'incidente probatorio davanti ai pm prima e ai legali di Daniela Di Donna e dell'ex sindaco.

Tra gli indagati ci sono alcuni consiglieri comunali e un imprenditore. In tutto 14 persone.