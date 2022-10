Al momento della sua scomparsa, Vincenzo indossava un pantalone scuro e un maglioncino celeste. L'anziano, che è alto circa 1.55, capelli bianchi e corporatura media, è uscito di casa senza documenti e senza telefono cellulare; il tutto è stato ritrovato in casa. Con sè aveva solo il bastone. L'anziano viveva solo da quando era rimasto vedovo, ma strettamente monitorato dai figli, che abitano nelle immediate vicinanze. Chiunque abbia notizie può contattare i carabinieri.

Si intensificano le ricerche per Vincenzo Valente, anziano scomparso tre giorni fa, a Lucera. L'uomo, 92enne, si è allontanato dalla propria abitazione, in zona Porta San Severo, alle 10.30 del mattino dello scorso 25 ottobre, e da allora ha fatto perdere le sue tracce.

Lucera in ansia per Vincenzo, scomparso da tre giorni: ricerche in corso in zona cimitero