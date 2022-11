Parcheggia l'auto con dentro i suoi effetti personali e poi scompare nel nulla: "Aiutateci a ritrovarlo"

Dalle prime luci dell'alba sta circolando sul web la notizia della scomparsa di un 39enne di Foggia - segnalata da più persone, conoscenti e parenti al nostro quotidiano - di cui non si hanno notizie da ieri pomeriggio alle 18. Questa mattina la moglie ne ha denunciato la scomparsa presso la Questura di Foggia.

L'uomo, Maurizio Bruno, avrebbe parcheggiato l'auto in via Lenotti - sotto casa di sua suocera - lasciando all'interno tutti i suoi effetti personali: documenti, cellulari e denaro. Al momento della scomparsa indossava un pantalone di tuta Kappa blu, una maglia bianca e un giubbotto nero Suns con cappuccio. Alle 16 aveva portato la sua auto presso una officina per fare la revisione.

Sui social in tanti stanno condividendo la sua foto: "Se avete informazioni utili contattate le forze dell'ordine". L'uomo non starebbe attraversando un buon periodo. "Se lo vedete, aiutatelo a tornare a casa, contattate le forze dell'ordine, la sua famiglia e noi tutti, È urgente per favore" l'appello della cugina Marianna su Facebook.