Va a funghi ma non rientra a casa, ore di apprensione per Salvatore: impiegati cani molecolari

Sono proseguite per tutta la notte, e sono ancora in corso, le ricerche del 75enne Salvatore Gagliardi, apricenese di cui non si hanno notizie. L'anziano si sarebbe recato nei boschi alla ricerca di funghi,. Sul luogo frequentato dall'uomo, oltre ai tecnici del SASPu, sono a lavoro due unità cinofile molecolari arrivati dall'Abruzzo e altrettante da ricerca di superficie del Cnsas. Dal tardo pomeriggio di ieri operano anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Puglia.

A lanciare l'appello era stato il sindaco, Antonio Potenza: "L'uomo sarebbe scomparso in località Le Grotte in via San Nazario. Chiunque l'avesse visto allerti subito i carabinieri della Stazione di Apricena al numero 0882 646262 o la polizia locale al numero 0882 646171".