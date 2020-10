Serracapriola in ansia per Nicolangelo Balice: l'anziano scomparso da due giorni, ricerche con i droni

L’anziano si è allontanato da casa lo scorso sabato pomeriggio, per raggiungere alcuni cugini a Carpino. Ma nel paesino garganico, non è mai arrivato. Ricerche in corso tra Serracapriola e Chieuti I familiari, preoccupati, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri