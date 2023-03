Marittimo disperso in mare, ricerche tra Termoli e le Tremiti: si tratta di un 21enne

Ricerche in mare tra Termoli e le Isole Tremiti per il marittimo - membro dell’equipaggio di una motonave in uscita da Ortona - disperso tra i flutti. Lo studio delle correnti porta verso la porzione di mare compresa tre le Diomedee e Termoli, dove si starebbero concentrando, al momento, le ricerche.

L’allarme è scattato alle 02:20 del 30 marzo, alla sala operativa della Direzione Marittima di Pescara, con la segnalazione della presunta mancanza a bordo di un membro dell’equipaggio, 21enne siriano, visto l’ultima volta poco dopo la partenza. La Guardia Costiera ha prontamente attivato il dispositivo di ricerca Sar (Search and Rescue) interessando sin da subito un’area di intervento di circa 900 miglia quadre nautiche (circa 1800 chilometri quadri) attraverso il coordinamento e l’impiego dei seguenti mezzi navali e aerei della Capitaneria di Porto di Ortona, della Capitaneria di Porto di Termoli (competente anche sulle Tremiti), oltre ad un velivolo del Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Pescara e un elicottero del Reparto operativo aeronavale della Guarda di Finanza di Pescara.