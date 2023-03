Più di 10 giorni dalla folle evasione di Raduano: cambia il capo del carcere, ma il boss è sparito nel nulla

L'istituto penitenziario di Nuoro, dal quale il 24 febbraio il boss di Vieste Marco Raduano è riuscito ad evadere dal reparto di alta sicurezza calandosi con le lenzuola dal muro di cinta, cambia guardia. Il nuovo comandante della Polizia penitenziaria al carcere di Badu 'e Carros è Amerigo Fusco, che subentra a Francesco Dessì, sospeso per tre mesi dal Dap.

Ha commentato il segretario della Fns Cisl Giovanni Villa: "Sul fronte delle indagini ci auguriamo prima di tutto che il detenuto evaso dall'elevata pericolosità possa essere catturato al più presto. Ma anche che il ministero della Giustizia, che sta conducendo un'inchiesta interna al carcere, ci dica in breve tempo se ci siano state falle nella sicurezza e responsabilità precise. Aspettiamo inoltre che la Procura di Nuoro, con l'inchiesta parallela aperta subito dopo l'evasione, faccia il suo corso".

"Le ricerche proseguono, non si esclude alcuna pista, nemmeno quella secondo la quale l'esponente di spicco della criminalità garganica che avrebbe dovuto scontare oltre 19 anni di carcere, abbia effettivamente lasciato la Sardegna. Dalla fuga all'allarme sarebbero trascorse due ore". Realistico pensare che abbia dunque "evitato di mettersi in strada" nell'immediatezza, come detto dal prefetto Giancarlo Dionisi pochi giorni dopo l'evasione. Ma ora sono passati undici giorni e del 're' della malavita della città del faro non vi è alcuna traccia.

La scena da film racchiusa in 16 secondi di filmato continua a circolare accompagnata da una domanda: come sia potuto succedere in un carcere di massima sicurezza. Il 40enne, esponente di spicco della mafia garganica, si è calato dalla struttura scivolando lungo le lenzuola annodate. Dopo il tonfo, la corsa. Si fa ormai strada l’ipotesi che la fuga fosse pianificata da tempo. L’uomo, probabilmente, ha goduto dell’appoggio di qualcuno.

“Da quanto sappiamo, al momento dell’evasione la sala operativa del carcere nuorese non era presidiata per mancanza di personale”, aveva dichiarato nei giorni scorsi Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

Marco Raduano stava scontando una condanna definitiva a 19 anni per traffico di droga. In passato ci vollero cinque mesi di ricerche dei carabinieri per rintracciarlo e notificargli la sorveglianza speciale disposta dopo la scarcerazione.

Il 21 marzo 2018, l'ex luogotenente di Angelo Notarangelo detto 'Cintaridd' e a capo degli 'scissionisti', fu vittima di un agguato compiuto dai cugini Giovanni e Claudio Iannoli del clan opposto dei Perna: entrambi sono stati condannati a 18 anni di reclusione a testa.

I due sodalizi criminali erano nati a seguito della spaccatura interna al gruppo che fino al gennaio del 2015 era capeggiato da Angelo Notarangelo. A seguito del suo omicidio, avvenuto il 26 gennaio di quell'anno, si erano poi create due fazioni contrapposte. La contrapposizione tra i due gruppi criminali ha così dato origine alla faida ancora in atto, che ha insanguinato la cittadina di Vieste, con ben nove omicidi, oltre a svariati tentativi di omicidio ai danni di vari esponenti dell’una e dell’altra consorteria criminale, tutti caratterizzati dalla tipica connotazione del “botta e risposta”.