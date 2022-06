Prende il treno per Foggia dalla stazione di Ordona e scompare nel nulla

Da ieri Ordona è in ansia perchè non si hanno più notizie di una signora. A lanciare l'appello è stata la figlia: "Vi chiedo di aiutarci a ritrovare mia madre che oggi non è rientrata a casa. Sappiamo solo che dopo aver lasciato l’auto nel piazzale della stazione è stata vista prendere il treno per Foggia alle 7.25". Da quel momento di lei si sarebbero perse le tracce. Se la incontrate, fermatela e contattate le forze dell’ordine. Per favore qualsiasi informazione può essere utile. Vi chiedo di condividere questo post perché vogliamo che torni a casa il più presto possibile".

Anche il sindaco Adalgisa La Torre ha chiesto una mano sui social: "Cari concittadini, Vi chiedo la massima condivisione e collaborazione". Alta 1.65 centimetri, corporatura normale, capelli chiari, al momento della scomparsa indossava un pantalone scuro, probabilmente verdone e una maglia di colore scuro. Portava dei sandali, una borsa si colore chiaro, una busta in cartoncino e degli occhiali con la montatura nera e le stecche argentate.

Sono trascorse 24 ore e di lei non si hanno ancora notizie. Chi dovesse avvistarla è pregato di contattare le Sale Operative del 112 o del 113