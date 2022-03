Uomo disperso in mare, ricerche a Vieste: è un pescatore amatoriale

Ore di apprensione, a Vieste, dove si cerca una persona dispersa nelle acque di Baia della Pergola, sul Gargano. Si tratterebbe, secondo le prime indicazioni, di un pescatore amatoriale che non sarebbe tornato a riva al termine della battuta di pesca.

Massiccio il dispositivo di uomini e mezzi messo in campo per le ricerche, in corso già da alcune ore e coordinate dalla Capitaneria di Porto, con mezzi navali ed elicottero. Attivato, a supporto, il Reparto Volo dei vigili del fuoco, già con sommozzatori a bordo per una prima ricognizione; via terra, invece, stanno raggiungendo l’area interessata altri sommozzatori del 115 e gli specialisti del soccorso acquatico di superficie (SA) del Comando provinciale di Foggia. Col passare delle ore, l'area di ricerca si apre verso sud, seguendo l'andamento delle correnti marine.