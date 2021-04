Caccia al 'Lupin' di Foggia: Olinto Bonalumi ricercato da gennaio, deve scontare 13 anni e 4 mesi di reclusione

Ricercato da tre mesi Olinto Bonalumi, foggiano di 61 anni, è ritenuto la 'mente' del furto da 5 milioni di euro messo a segno nel 2009, quando una banda ripulì il caveau della ditta di sicurezza e vigilanza NP Service di Foggia.

Come riporta Ansa.it, l'uomo è ricercato dallo scorso gennaio: sul suo capo pende un ordine carcerazione per cumulo pene pari a 13 anni e 4 mesi di reclusione. Tra le condanne da scontare c'è quella relativa al furto milionario messo a segno al Villaggio Artigiani di Foggia, vicenda per la quale il lupin dauno fu arrestato a pochi mesi dal colpo. Sconterà anche una condanna per corruzione e tentata concussione in danno di pubblici ufficiali, per un progettato nel caveau della Banca d'Italia di Ancona, nell'ottobre del 2011.