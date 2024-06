Scoperto il luogo di sepoltura di Pasqualino, il soldato sammarchese ucciso in guerra 79 anni fa: "Il suo corpo è lì"

2 febbraio 1945, il Nord dell’Italia è stretto nella morsa dell’occupazione tedesca: a San Benigno, in provincia di Cuneo, sul sagrato della chiesa della piccola frazione piemontese, mentre all’interno è in corso la messa della Candelora (ricorrenza con la quale verrà ribattezzato l’eccidio), i nazifascisti uccidono 13 ragazzi.

In quello stesso giorno viene pubblicato il decreto legislativo luogotenenziale firmato il 1° febbraio dal Re Umberto di Savoia emanato il 31 gennaio del 1945 dal Consiglio dei Ministri presieduto da Ivano Bonomi, che riconosce il diritto di voto alle donne.

Dall’altra parte del mondo le truppe statunitensi guidate dal Generale Douglas MacArthur invadono l'isola di Guam e le Filippine, infliggendo un duro colpo al Giappone.

In Europa, al confine tra la Germania e la Polonia, l’Armata Rossa avanza costeggiando il fiume Oder, l’ultima linea di resistenza sul fronte orientale dei contingenti tedeschi a protezione di Berlino.

La storia di Pasqualino Rago

Il conflitto non risparmia nessuno. Lungo il corso d’acqua scorrono sangue e cadaveri: c’è chi muore di gelo, chi prova a trattenere il respiro per affidare gli ultimi istanti di vita al ricordo dei giorni migliori e degli affetti mai più incrociati. O anche chi, privo di sensi, tra i corpi putridi e senza più un’anima, sente in lontananza le voci femminili parlottare e avvicinarsi ai corpi dei soldati, come lanterne sotto a una grotta: "Er ist tot, nein, warte, vielleicht lebt er".

Intanto i sovietici controllano il visto dei soldati rilasciati dai connazionali all’uscita dei campi di concentramento appena liberati, il lasciapassare per la libertà.

Disgraziatamente, quando il sole sembra aver preso una volta per tutte il sopravvento sul gelo polacco, un gruppo di soldati italiani inciampa nell’esaltazione e nella spietatezza delle forze russe: tra loro c’è Pasqualino Rago, nato a San Marco in Lamis il 5 aprile 1915, morto in guerra, nemmeno trentenne il 2 febbraio 1945.

Partito per la leva militare nel 1935, quattro anni dopo il carrettiere con la seconda elementare, salpa su una nave a Napoli che lo conduce a Tripoli, la capitale della Libia dalla quale rientra nel maggio 1940. Richiamato alle armi nel marzo del ‘41, arruolato nel 51esimo reggimento Fanteria, sbarca da Brindisi a Valona nel ‘43. In Albania, il 9 settembre dello stesso anno, viene fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in Germania con la qualifica di ‘internato militare italiano’ nello Stalag 3B di Furstenberg-Oder, città tedesca al confine con la Polonia. Numero di matricola 312469/BBB.

Oggi, grazie alla caparbietà di Michele Ceddia, infermiere di professione ma ricercatore-storico per passione, si è aperto più di uno spiraglio per il rintraccio del luogo in cui è sepolto Rago e per le operazioni di rimpatrio di quel che resta della salma e degli effetti personali del soldato sammarchese.

“Uno dei nipoti di Pasqualino mi ha raccontato la storia dello zio disperso in guerra, a quel punto ho ritenuto interessante e anche giusto ricostruire la sua storia sperando effettivamente di soddisfare i desiderata dei familiari. E per fortuna oggi posso raccontarlo”.

Michele Ceddia ha avviato le ricerche 6 anni fa, avendo a disposizione il solo elemento che Pasqualino fosse morto durante la seconda guerra mondiale in un campo di concentramento: “Non sapevo null’altro” evidenzia.

Nel 2018, tramite l’anno di nascita di Rago, Ceddia fa richiesta del foglio matricolare all’archivio di Stato di Foggia e poi all’ex Wast di Berlino, l’attuale ufficio priogionieri dei tedeschi Bundersarchiv.

Fondamentale si rivela il fascicolo che contiene la denuncia sporta nel 1955 dal soldato di Ascoli Satriano Salvatore Casella presso la stazione dei carabinieri di Sant’Agata di Puglia (paese della moglie).

Davanti al maresciallo Remo Rollo, comandante della locale stazione del comune dei Monti Dauni, il militare sopravvissuto al conflitto bellico racconta che la mattina del 2 febbraio 1945, intorno alle 9, una pattuglia russa aveva liberato lui, Pasquale Rago, Luigi Buonalumi, Mario Piccinato, Fausto Pasqualin, Antonio Abaldo e Michele Dario, dal campo di concentramento ‘Narvik’ di Danzica, “che però non risulta censito nei campi di prigionia” spiega Ceddia.

Il sogno di ritornare a casa, purtroppo, si era interrotto dopo 5 km a Sermais (città oggi sconosciuta).