Comunità sotto choc per la morte di Riccardo, il collaboratore scolastico schiacciato da un trattore

Comunità sotto choc per la tragica morte di Riccardo Bianco, collaboratore scolastico dell'Istituto Comprensivo 'Aldo Moro' Stornarella-Ordona, schiacciato da un mezzo agricolo nelle campagne di Cerignola, dove è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri 1° dicembre, dopo che il figlio, non riuscendo a mettersi in contatto con il padre, aveva lanciato all'allarme ai carabinieri.

Nell'oscurità della campagna situata in contrada Forcone, che dopo la scuola Riccardo Bianco aveva raggiunto per preparare i terreni in vista della vendemmia, in un fazzoletto di terra confinante con un altro appezzamento, più precisamente in prossimità di un dislivello di poco più di un metro, i militari del 112 e i parenti hanno scorto il trattore ribaltato e sotto al mezzo, il corpo senza vita del 58enne, i cui funerali si sono svolti questo pomeriggio alle 16 presso la Chiesa Beata Vergine Maria della Stella'.

La vittima era alla guida di un trattore che si è rovesciato su un fianco e lo ha schiacciato non lasciandogli scampo, tant'è che è stato necessario l'intervento di una autogru per sollevare il mezzo agricolo. Le operazioni sono terminate intorno alle 3 di oggi 2 dicembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i militari dell'Arma.

"Nella nostra scuola è venuto a mancare prematuramente il collaboratore Riccardo Bianco, lasciando in tutti noi un sentimento di sgomento e grande tristezza. Mai avremmo voluto ricevere questa tragica notizia che colpisce profondamente l'intera comunità scolastica. Ci uniamo al dolore della famiglia e porgiamo le nostre più sentite condoglianze"

Centinaia i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da parte di amici e conoscenti. I Fratelli d'Italia del posto hanno pubblicato la foto che ritrae la vittima su un palco durante le Politiche del 1992 con lo storico militante della destra Pinuccio Costa, dal quale ha preso il nome il circolo locale, e dell'allora candidato al Senato Franco Cirillo. Riccardo Bianco era stato infatti segretario del Fronte della Gioventù.

"Un uomo allegro, solare, onesto e un grande lavoratore, sempre pronto ad aiutare tutti, uomini e animali" evidenzia Tina. "Grande dolore per la scomparsa di Riccardo, rimarrai nel mio cuore, abbiamo condiviso insieme tante cose, poi la triste notizia, vederti accasciato per terra è stato brutto" il commento struggente di Agostino. Così Eleonora: "Ricorderò sempre il tuo sorriso e le tue battute". "Mancherà il tuo sorriso ai ragazzi che hanno dovuto apprendere questa notizia, a scuola tutti ti volevano bene" il ricordo di Brigida.