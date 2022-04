Scoperta 'industria del falso', 400mila ricambi-tarocco: perquisizioni e sequestri anche nel capoluogo duano

Una vera e propria 'industria del tarocco', capace di operare in diverse province italiane, producendo e smistando ricambi e accessori auto contraffatti. E' quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Torino, nell'ambito di un'operazione che ha coinvolto tredici province italiane, tra cui anche il Foggiano.

Come riporta Torinotoday, sono stati sequestrati oltre 400mila pezzi tra parti di ricambio per auto tra carene, parafanghi, coprimotori, coprisedili e spazzole tergi cristallo: in totale sono state denunciate 25 persone. I ricambi e gli imballi che sono stati ritenuti dai militari 'non originali' erano prodotti da una vera e propria 'industria del tarocco', al cui interno plotter e stampanti erano in piena produzione: sono stati sequestrati circa 20.000 metri quadrati di carta per stampe in alta definizione, oltre a 400.000 articoli tra accessori, parti di ricambio per auto e relativi imballi e 92 macchinari industriali.

Le perquisizioni in atto dalla mattinata di oggi, martedì 12 aprile, sono state effettuate in varie località tra le province di Torino, Milano, Mantova, Teramo, Roma, Brindisi, Rimini, Trieste, Matera, Reggio Emilia, Bari, Foggia e Potenza. I 25 indagati dovranno rispondere dei reati di produzione e detenzione di prodotti contraffatti, ricettazione e frode in commercio. Le operazioni, sulla base del quadro accusatorio delineatosi nel corso delle investigazioni, hanno consentito di ricostruire quella che può essere ritenuta, a tutti gli effetti, la filiera produttiva e distributiva, radicata su ampie aree del territorio nazionale.

"Il 'mondo' dei ricambi contraffatti - evidenziano gli investigatori - continua, purtroppo, a confermarsi un business fiorente e redditizio in quanto i consumatori sono, sempre più, attratti dai prezzi vantaggiosi praticati (anche sul mercato dell’e-commerce) sottovalutando, tuttavia, i notevoli rischi, in tema di sicurezza stradale, cui si espongono a causa dei carenti standard qualitativi che caratterizzano tali articoli rispetto a quelli originali".